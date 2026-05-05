Mersin Gezende Kanyonu hayran bırakıyor

Turkuaz renginde akan suyuyla dikkat çeken Gezende Kanyonu, ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde turkuaz renginde akan suyuyla Gezende Kanyonu, ziyaretçilerin gözdesi...

Kent merkezine 190, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre mesafedeki Gezende Kanyonu, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

KAMP YAPMA İMKANI DA SUNUYOR

Gezende Mahallesi’nde bulunan kanyona araç park alanından yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.

Ermenek Çayı üzerinde yer alan berrak suyu ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan kanyon, doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı sunuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Drone ile havadan görüntülenen Gezende Kanyonu’nun turizme açılması için çalışmalar sürüyor. 

