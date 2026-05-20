Mersin saldırganı, önce 'Bal var mı' diye sordu sonra kurşun yağdırdı

Mersin'de 37 yaşındaki Metin Öztürk, yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’ndeki kasap ve lokantaya giderek iş yeri sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan’a tabancayla ateş etti. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli daha sonra 01 B 9171 plakalı beyaz otomobiliyle kaçtı. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda Niğdeli tır şoförü Gökay Selfioğlu’nu öldüren zanlı, saldırılarına farklı noktalarda devam etti.

İZLEDİĞİ GÜZERGAH BOYUNCA KURŞUN YAĞDIRDI

Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i silahla vurarak öldüren saldırgan, Yeniköy Mahallesi’nde Abdullah Koca’yı motosikletiyle şarampole yuvarladı.

Karakütük Mahallesi’nde ise çobanlık yapan Yusuf Oktay’ı öldürdü.

Saldırılar sırasında güzergah üzerindeki 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla başta Tarsus Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Jandarma ekipleri ile insansız hava araçlarının destek verdiği operasyon kapsamında şüpheli, Karakütük Mahallesi Çokak mevkiinde tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından kıstırılan zanlı, intihar etti. Cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ TABURCU OLDU

Saldırıda yaralanan 8 kişiden birinin taburcu olduğu öğrenildi. Diğer yaralılardan 4’ünün tedavisinin, Tarsus Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.

Kalan 3 yaralının ise Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros’un hastaları ziyaret ettiği, yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"BAL VAR MI DİYE SORDU, SİLAHI SIKTI"

Yaralılardan 47 yaşındaki İsmail Yüksek, saldırı anını şöyle anlattı:

“Yeni Köy Mahallesi’ndeki bahçemde arılarım vardı, onlara bakıyordum. Adam geldi, soğukkanlı bir şekilde, ‘Bal var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Daha bu zamanda bal çıkmaz’ dedim, silahı sıktı. İkinciye adama baktığımda silahını tekrar doğrultmuştu, ben hemen yere yattım. Bir daha sıktı, ondan sonra arabasına bindi, geçti gitti.”

İlk kurşunun mide boşluğuna isabet ettiğini belirten Yüksek, kalçasından da vurulduğunu, ikinci atışta mı yaralandığını hatırlayamadığını söyledi.