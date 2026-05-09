Mersin'de 57 yaşında fenomen oldu

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Pelitkoyağı Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Naciye Şahin, sosyal medya fenomeni oldu.

İlkokul mezunu olduğunu belirten Şahin, küçük yaşlardan itibaren mikrofon ve kameraya ilgi duyduğunu ifade ederek, "Okusaydım radyo-televizyonculuk okumak isterdim." dedi.

"BENİ GÖRSÜNLER İSTEDİM"

Köylerine gelen televizyon ekiplerini büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Şahin, "Milletvekilleri geliyor, televizyoncular geliyor. Hep ön plana çıkıyordum. Beni de bir görürler mi, bana da mikrofon uzatırlar mı diye bekliyordum." diye konuştu.

Pazarda, kalabalık ortamda ve köy yaşamı içinde hep fark edilmek istediğini belirten Şahin, o dönemlerde bu hayalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İlk çekimlerini kendi cep telefonuyla yaptığını belirten Şahin, yaklaşık 4-5 ay boyunca yalnızca sesinin duyulduğu videolar hazırladığını söyledi.

Daha sonra oğullarından destek isteyen Şahin, başlangıçta çocuklarının bu fikre sıcak bakmadığını ancak zamanla destek olduklarını kaydetti.

Yaklaşık 11 ay önce fasulye toplarken oğlunun yaptığı çekimlerin dönüm noktası olduğunu ifade eden Şahin, "Dedim ki oğlum ne olursun beni bir çek. Dünya beni bir görsün. O da 'Anne açayım mı telefonu dünyaya göstereyim mi seni' dedi. Ben de 'göster, hodri meydan' dedim." ifadelerini kullandı.

Bağ, bahçe, üretim, yemek yapımı ve günlük köy hayatını doğal haliyle paylaşmaya başlayan Şahin'in videoları, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Ben ne yapıyorsam onu çektik." diyen Şahin, doğallığın izleyiciler tarafından benimsendiğini söyledi. Takipçilerinden gelen olumlu yorumların kendisini motive ettiğini belirten Şahin, içerik üretmeye severek devam ettiğini ifade etti.

AİLE DESTEĞİ BAŞARI GETİRDİ

İki çocuk annesi olan Şahin, başarısında ailesinin desteğinin önemli payı bulunduğunu vurgulayarak, "Oğullarıma hep 'beni çekin' diyordum. Başta çok ilgilenmediler ama sonra destek oldular. Büyük oğlum çekimlerimi yapıyor. Hep birlikte başardık." dedi.

Kadınlara ve genç kızlara da çağrıda bulunan Şahin, sosyal medyanın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Bağınızı, bahçenizi, emeğinizi gösterin. Sosyal medyanın güzel tarafını kullanın." diye konuştu.

Kendisinden etkilenerek içerik üretmeye başlayan kadınların olduğunu ifade eden Şahin, üretmenin insanlara hem ekonomik hem manevi güç kattığını söyledi.

Tekeli Yörüklerinden olduğunu söyleyen Şahin, Yörük kültürünü dijital dünyaya taşımaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mersin ve çevresindeki Yörük etkinliklerine katıldığını belirten Şahin, kültürel mirasın yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Pelitkoyağı Mahallesi'nde üretim hayatını sürdürdüğünü belirten Şahin, "İyi ki Mersin'de doğmuşum, iyi ki köyümdeyim." dedi.