Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganı kovalayan muhtar o anlartı anlattı

Mersin Tarsus'ta, Metin Ö. dehşet saçtı.

Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş eden Metin Ö., çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.

Bununla kalmayan saldırgan, ateş etmeye devam etti.

Olay yerinden beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü.

8 KİŞİ YARALANDI, 6 KİŞİ ÖLDÜ

Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.

Şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü.

Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARACINA ULAŞILDI

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken zanlının kaçtığı otomobile, Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

"ŞAHSI GÖRMEDEN SIKMIYOR"

Köyleri ve bölgelerinde katliam gibi ciddi bir olay yaşandığını belirten Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Yukarıdan aşağı insanları silah kullanarak, ateşleye ateşleye gelmiş ve hiçbir zaman boşa atmamış.

Yani şahsı görmeden sıkmıyor. Bizim oradan geldi, dükkanımızın önünde çocuk da bir şey alacak sandı. Bizim ufak market dükkanımız var.

Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor.

Biz oradan bağırınca devam etti. Ben arabaya koştum silahı alayım diye. Baktım gitti. Arabayla arkasından devam ettik, yakalayamadık." dedi.

"ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Şahsın köylerinden sonra akaryakıt istasyonuna gittiğini öğrendiğini anlatan Gürbüz, "Katliamı yapmış, ondan sonra yan taraf, ileride bir restoran var, ona sapmış. Orada iki kişiyi yaralamış. Petrolde üç kişiyi yaralamış. Üzücü bir olay, bölgemizde çok sık rastlanan bir vaka değil. Ben yaralılara şifa diliyorum.

Ölenlerin ailelerine sabırlar, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah sabırlar versin. Çok zor bir durumdu, zor bir süreçti. Yani halen kendimize gelemedik." diye konuştu.