Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganın cenazesi sahipsiz kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan ve ardından jandarma operasyonu sırasında intihar eden Metin Öztürk’ün cenazesi sahipsiz kaldı. Şahsın cenazesini bugüne kadar teslim alan herhangi bir yakının bulunmadığı bildirildi.

KANLI SALDIRI ZİNCİRİ İLÇEYİ SALLADI

Olay 18 Mayıs’ta Tarsus ve çevresinde meydana gelmiş, Metin Öztürk’ün bir kasap dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan zanlı, farklı noktalarda gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı.

ORMANLIK ALANDA İNTİHAR ETMİŞTİ

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı operasyonuyla aranan Öztürk, 19 Mayıs’ta Karakütük Mahallesi kırsalında sıkıştırılmış, yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etmişti.

CENAZE GÜNLERDİR MORGLARDA BEKLETİLİYOR

Otopsi işlemlerinin ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, üzerinden günler geçmesine rağmen hiçbir yakını tarafından teslim alınmadığı belirtildi. Cenazenin 4 gündür morgda bekletildiği öğrenildi.

YASAL SÜRE SONUNDA DEFİN EDİLEBİLİR

Yetkililer, cenazenin yasal bekleme süresinin dolmasının ardından da sahiplenilmemesi halinde ilgili kurumlar tarafından defnedileceğini ifade etti.