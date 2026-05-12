Mersin'de Akdeniz ve şehrin çevre ve iklim geleceği masaya yatırıldı

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları serisinin Mersin ayağı başarıyla gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla 12 Mayıs 2026 tarihinde Mersin Valiliği himayesinde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mersin Sıfır Atık Çalıştayı; çevre yönetimi, kaynak verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi başlıklarında çok paydaşlı değerlendirme süreçlerine ev sahipliği yaptı.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Mersin’in çevresel öncelikleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde 200’ü tüzel yaklaşık 250 kişinin katıldığı çalıştayda Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan hitaplarda bulundu.

"SONUÇ BİLDİRGEMİZ YOL HARİTAMIZ OLACAK"

Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, çalıştayın açılışında sıfır atık konusunda oluşan duyarlılığın önemli olduğunu söyledi.

Çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin yol haritası olacağını ifade eden Arıcan, "Mersin hangi aşamada, hangi gelişmeleri kaydetmiş veya nerelerde ne eksiğimiz var, bunları bir komisyon marifetiyle değerlendireceğiz. Her alanda, her açıdan dikkat etmemiz lazım. Bu dünya ve dünyanın imkanları bize emanet. Geleceğe sağlıklı şekilde bunları ulaştırmamız lazım" dedi.

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk de sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevre politikası değil ekonomik, sosyal ve kültürel sorumluluk anlayışı olduğunu belirtti.

Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

“Sıfır atık konusunun uluslararası düzeyde sahiplenilmesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi önemli rol üstlenmiştir. Türkiye’de çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu yaklaşım kısa sürede uluslararası ölçekte dikkat çeken çevre vizyonuna dönüşmüştür.”

Öztürk, üniversite olarak sıfır atık konusunu akademik çalışmalar ve kurumsal uygulamalarla nasıl desteklediklerini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan'ın da kentte yapılan çalışmaları anlattığı çalıştayda akademisyenler ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımıyla 15 tematik konuda oturumlar yapıldı.

MERSİN'İN STRATEJİK KONUMU DOĞRULTUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMALAR

Mersin Sıfır Atık Çalıştayı’nda kentin tarım, lojistik, limancılık, sanayi, enerji ve turizm alanlarındaki stratejik konumu doğrultusunda kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, su verimliliği, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, gıda kayıplarının azaltılması, atık yönetimi, enerji dönüşümü, sanayi kaynaklı çevresel etkiler, sürdürülebilir ulaşım ve iklim uyum politikaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Çalıştay sürecinde özellikle Akdeniz havzasında yer alan Mersin’in çevresel kırılganlıkları ve potansiyelleri dikkate alınarak "Sıfır Atık Mavi" yaklaşımı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Deniz ve kıyı kirliliği, mikroplastiklerle mücadele, liman kaynaklı atık yönetimi, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir mavi ekonomi politikalarına ilişkin çözüm önerileri geliştirildi.

Ayrıca Mersin’in güçlü tarımsal üretim kapasitesi doğrultusunda; tarımda su verimliliği, organik atıkların değerlendirilmesi, biyogaz ve kompost sistemleri, tarımsal atık yönetimi, iklim dostu üretim modelleri ve gıda israfının önlenmesine yönelik uygulama önerileri üzerinde duruldu.

15 TEMATİK MASADA RİSK ALANLARI BELİRLENDİ

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masa üzerinden gerçekleştirilen oturumlarda ilin mevcut çevresel durumu analiz edilerek öncelikli risk alanları belirlendi; israf kalemleri, atık türleri ve çevresel baskılar detaylı şekilde değerlendirildi.

Tematik masa çalışmalarında ortaya konulan öneriler doğrultusunda uygulanabilir hedefler, kurumlar arası iş birliği modelleri ve yerel politika önerileri geliştirildi.

Mersin Sıfır Atık Çalıştayı Tematik Masaları kapsamında;

• İklim, afet ve doğa yönetimi

• Su yönetimi ve sulama verimliliği

• Denizler ve kıyılar

• Gıda ve organik döngü

• Ambalaj ve plastik atıklar

• Tekstil ve tüketim ürünleri

• Enerji ve ulaşım dönüşümü

• Sanayi ve dönüşüm ekonomisi

• Kamusal alan yönetimi

• Turizm ve hizmet sektörü

• Eğitsel ve toplumsal dönüşüm

• Yönetişim sistemleri

• Finansman ve teşvik mekanizmaları

• Veri yönetimi

• Tarımsal atıkların yönetimi

başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Çalıştayın temel yaklaşımını oluşturan İsraf → Tasarruf → Atık → Dönüşüm → İklim Etkisi zinciri doğrultusunda kaynakların etkin kullanımı, israfın oluşmadan önlenmesi, atığın kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi ve düşük karbonlu üretim modellerinin yaygınlaştırılması öncelikli hedefler arasında yer aldı.

İLETİŞİM VE EĞİTİM MODELLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER GELİŞTİRİLDİ

Program boyunca yalnızca teknik çözüm önerileri değil; çevre okuryazarlığı, gönüllülük kültürü, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları, yerel farkındalık çalışmaları ve toplumsal dönüşüm süreçleri de ele alındı.

Çocukların, gençlerin, kadınların ve gönüllü toplulukların çevresel dönüşüm süreçlerine aktif katılımını artıracak iletişim ve eğitim modellerine ilişkin öneriler geliştirildi.

Çalıştay sonunda hazırlanan masa raporları ve değerlendirme çıktıları doğrultusunda oluşturulacak Mersin Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi ile ilin kısa, orta ve uzun vadeli çevre ve iklim hedeflerinin belirlenmesi; sorumlu kurumlar, uygulama süreçleri ve izleme mekanizmalarının ortaya konulması hedefleniyor.

Elde edilen çıktılar; ilgili kurumlar, üniversiteler ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda değerlendirilerek ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak.

Aynı zamanda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve COP süreçleri kapsamında yürüttüğü uluslararası çevre ve iklim politikalarına yerelden güçlü bir katkı sunacak.

Mersin Sıfır Atık Çalıştayı, çevre yönetimini yalnızca teknik bir alan olarak değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olarak ele alan katılımcı bir dönüşüm modeli ortaya koyarak yerelden ulusala uzanan sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesine önemli katkı sundu.