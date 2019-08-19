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Mersin'de apartmana kaçan domuzu yakaladılar

Bulunduğu araçtan kaçıp bir apartmana giren domuz, itfaiye ekiplerince yakalandı.

AA | 19.08.2019 - 16:22..
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Bir pikabın kasasındaki kafesten kaçan domuz, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmana girdi.

APARTMANA KAÇAN DOMUZ YAKALANDI

Domuzun binaya girdiğini gören bir vatandaş, durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, domuzu yakalamak için çalışma başlattı. Burada demir bir kıskaçla yakalanan domuz, daha sonra belediye barınağına götürüldü.

Apartmana giren domuz yakalandı

BURNUNDAN ŞİŞ SOKULARAK YARALANDIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, yaptıkları incelemede, domuzun burnundan şiş sokularak yaralandığını belirledi. Bu arada, lokanta çalışanı olduğu öne sürülen pikap sahibi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şiş ele geçirildi.

Mersin'de apartmana kaçan domuzu yakaladılar

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