Mersin'de berberde tıraş olan husumetlisine satırla saldırdı

Mersin'de husumetli kavgasında kan aktı.

Anamur ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana gelen olayda, berbere gelen S.Ü., daha önce tartıştığı T.T.'ye tıraş olduğu sırada satırla saldırdı.

KESERLE KARŞILIK VERDİ

Başından yaralanan T.T.'nin iş yerinde bulunduğu öne sürülen keserle karşılık verdi. Yaşanan arbede sırasında S.Ü. de çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan S.Ü., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralı T.T.’nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.