Mersin’de hastaneye kaldırılan aileden acı haber: İki çocuk kurtarılamadı

Acı olay, Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana geldi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru M.T., eşi E.T., çocukları A.T. ve Ö.S.T. ile hafta sonu memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesine geldi.

Memleket ziyareti sırasında aile, sebebi bilinmeyen bir durum nedeniyle fenalaşmaya başladı.

MİDE BULANTISI KUSMA ŞİKAYETLERİ İLE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Rahatsızlanan aile, kusma ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye sevk edildi.

Mide bulantısı ve kusma nedeniyle hastaneye giden ailedeki çocuklar, hızla kötüleşmeye başladı.



2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede Ö.S.T. ve ardından A.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ANNE VE BABANIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Anne ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken babanın, ilçe devlet hastanesine kaldırıldığı ve anne ile babanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Karaman'da yaşayan ailenin, yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerin sürdüğü bildirildi.