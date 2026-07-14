Mersin'de iki gündür aranan kadın sağ salim evine döndü

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Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Pancar'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 14.00'ten itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgede kayıp kadının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, UMKE, JANDARMA VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kayıp ihbarı sonrası AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede geniş kapsamlı arama çalışması yürüttü. Çalışmalara mahalle sakinleri ve gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Ekipler, Ümmü Pancar'ın bulunabilmesi için kırsal alanlarda ve çevrede titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

SABAH SAATLERİNDE KENDİ İMKANLARIYLA EVİNE GELDİ

Arama çalışmaları ikinci gününde devam ederken Ümmü Pancar, sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla evine döndü.

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşadı.