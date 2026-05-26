Mersin'de kaçan kurbanlık koyun polis yardımıyla yakalandı
Anamur ilçesinde kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Ören Mahallesi sınırlarında yer alan Ayyıldızlı kavşak mevkiinde ilginç anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, pazardan alınan kurbanlık bir koyun sahiplerinin elinden kaçtı.
TRAFİK POLİSLERİ MÜDAHALE ETTİ
D-400'ün üzerinde ve refüjde bir süre koşturan koyunu yakalamak için trafikte görevli polisler ile vatandaşlar devreye girdi.
O ANLAR KAMERDA
Yola inen koyun sıkıştırılarak polisler ve vatandaşlar tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi.
O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)