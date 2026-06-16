Mersin'de kamyonete çarpan motosikletin alkollü sürücüsü öldü
Anamur ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin 28 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Çatak, hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta geçip, kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.
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Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçen Hüseyin Çatak yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan Fatma Demir'in kullandığı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Çatak, yola savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Çatak ile kamyonetteki Eren Can Şakrucu, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kurtarılamadı.
HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ
3,04 promil alkollü olduğu tespit edilen Çatak'ın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.
Çatak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)