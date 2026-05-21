Mersin'de kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Mersin'de kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde oğlu Velican Temel'den 3 gün boyunca haber alamayan Emine Temel, 19 Mayıs'ta polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmalarında Bahçederesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, Temel'in cansız bedenine ulaştı.
Gencin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
5 GÖZALTI
Temel'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)