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Mersin'de kayısı hasat verdi

Silifke'de örtü altında kayısı hasadı başladı. Serada üretilen 100 kilogram kayısı İstanbul’a gitti.

AA | 15.04.2019 - 11:40..
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Kayısının memleketi Malatya'da henüz çağalalar yeni çıkmışken, Mersin Silifke'de örtü altında kayısı hasadı başladı.

Üretici Hamza Gökler’in serasında hasadı yapılan yaklaşık 100 kilogram kayısı İstanbul’a gönderildi. Gökler, ilk kayısı hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Mersin'de kayısı hasat verdi

FİYATI 30-40 TL ARASINDA

Bu yıl hava şartlarının biraz sert geçtiğini ve bu nedenle hasadın bir hafta geç yapıldığını vurgulayan Gökler, ilk ürünlerin kilogramının 35-40 lira olduğunu belirtti. Gökler, 4 dönüm serasından 12 ton civarında ürün almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Mersin'de kayısı hasat verdi

TALEBE GÖRE ÜRÜN GÖNDERİLECEK

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses de hasat edilen kayısının gelen talebe göre İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerine gönderileceğini dile getirdi.

Mersin'de kayısı hasat verdi

ÜLKELERE İHRAÇ EDİLECEK

Bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadının yapılmasının beklendiğini aktaran Gürses, ürünlerin yaklaşık 2 bin tonunun ise talebe göre birçok ülkeye ihraç edileceğini kaydetti.

Mersin'de kayısı hasat verdi

Mersin'de kayısı hasat verdi

Mersin'de kayısı hasat verdi

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