Mersin’de kurbanlık almak için biriktirdiği 20 bin lira çalındı

Mersin’de geçtiğimiz cumartesi günü Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 3. katındaki daireye şüpheli bir kadın girdi.

Şüpheli kadın, 3. kattaki ayakkabılıkta bulunan anahtarı alarak eve üç kez girip çıktı.

20 BİN LİRA ÇALINDI AİLE 1 GÜN SONRA FARK ETTİ

Aile, kurbanlık almak için yatak altında sakladıkları 20 bin TL’den fazla paranın çalındığını bir gün sonra fark etti.

Paranın olmadığını gören Çetinkaya, koridor girişine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde eldiven takan şüpheliyi fark ederek polise haber verdi.

DEFALARCA KEZ EVE GİRDİ

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken görüntülerde kadının defalarca eve girip arama yaptığı anlar yer aldı.

"BU HAFTA KURBAN ALACAKTIK"

Eşinin bir aylık maaşını kurbanlık almak için nakit olarak eve getirdiğini anlatan Süleyman Çetinkaya,"Bu hafta kurban alacaktık. Dün kontrol ettiğimizde paranın yerinde olmadığını fark ettik. Eve tedbir amaçlı koridoruma taktığım bir tane kameram var.

Orada kamera kayıtlarını izlediğimde bir gün öncesinde Cumartesi 2 ile 4 arasında hırsız girdiğini fark ettik.Üç kez eve girip çıkıyor, parayı alıp çıkıyor. Yani şok olduk, nasıl olduğunu anlamadık.

Polise haber verdik, inşallah kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur. Bayram öncesi paramız da harcanmadan teslim alabiliriz. Umudumuz o yönde." diyerek para miktarının 20 bin TL üzerinde olduğunu söyledi.