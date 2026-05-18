Mersin'de silahlı saldırgan dehşeti: 5 ölü 7 yaralı

Mersin'de gün içinde iki ayrı silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri alarma geçti..

37 yaşındaki M. Ö., ilk önce Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde 32 yaşındaki eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü

Daha Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi’ne gelen M.Ö. isimli şüpheli, Sabri Pan’a ait lokantaya gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRI FARKLI NOKTALARA YAYILDI: 2 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Saldırganın olay yerinden araçla kaçmasının ardından farklı mahallelerde de ateş açtığı, saldırıların geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Kaburgediği Mahallesi’nde hayvan otlatan Yusuf Oktay ile Yenimahalle’de evinin yakınında bulunan tır şoförü Abdullah Koca da saldırıda hayatını kaybetti.

7 KİŞİ YARALANDI, SAYI ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Şüphelinin güzergâhı boyunca açtığı ateş sonucu 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Kaçan şüphelinin yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.