Mersin'de polisten kaçan firari hükümlü, takip sonucu yakalandı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.

Motosiklette abart egzoz takılı olduğunu saplayan ekipler, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

MOTOSİKLET DEVRİLİNCE YAYA OLARAK KAÇTI

Polisin cezai işlem uygulayacağı sırada motosiklet sürücüsü aracıyla kaçtı.

Kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Kısa süren takip sonucu yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin yapılan kimlik ve UYAP sorgusunda, 9 suçtan arandığı, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

370 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şüpheliye 'sahte plaka kullanmak’, 'abart egzoz', 'dur ihtarına uymamak’ ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ihlallerinden toplam 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi.

Motosiklet ise 90 gün süreyle trafikten menedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Ayrıca şüpheli hakkında; ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.