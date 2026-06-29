Mersin'de site yöneticisinin darbedildiği anlar kameraya yansıdı
Erdemli ilçesinde bir tatil sitesinin müdürü, yardım için gittiği noktada 4 kişi tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Saldırı anları sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddet dolu anlar...
İlçede bulunan tatil sitesinde yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek site müdürü Murat Özbolat'tan yardım istedi.
İlk görüşmede kadına evine gitmesini tavsiye eden Özbolat'ın, devam eden ısrarlı aramalar üzerine olay yerine gittiği iddia edildi.
SİTE MÜDÜRÜNÜ DARBETTİLER
İddiaya göre olay yerine gelen Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.
Saldırı sırasında şüphelilerden birinin havaya ateş açtığı, Özbolat'ın ise yumruk ve tekmelerle darbedildiği, başına da sert bir cisimle vurulduğu öne sürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Özbolat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalede, Özbolat'ın yüz kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerine dikiş atıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından jandarma ekiplerince adli soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre şüphelilerden biri yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan saldırı, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.