Mersin'de tırın çarptığı baraka iş yeri yıkıldı
Mersin'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı yol kenarındaki atıl baraka iş yeri yıkıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde A.K. idaresindeki tır, sağanağın etkisiyle kayganlaşan D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yan şekilde sürüklenip karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki baraka iş yerine çarptı.
Bu sırada karşıdan ilerleyen panelvanın sürücüsü ani manevra yapıp diğer şeride geçerek tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.
Yoldaki yaya da koşarak tırdan uzaklaştı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Atıl durumdaki barakanın yıkıldığı kazada yaralanan sürücü A.K., ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Tırın barakaya çarpması, panelvan sürücüsü ve yayanın kazadan kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi