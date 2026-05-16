Mersin'de tırla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü

Mersin'in Mut ilçesi Karadiken mevkiinde Adem Korkmaz (50) idaresindeki otomobil, karşı istikametten gelen Yüksel Uysal yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE KIZI CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, Adem Korkmaz'ın yaralandığını, otomobilde bulunan eşi Emine Korkmaz (52) ile kızı Sümeyye Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Adem Korkmaz, ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaşamını yitiren anne ve kızının cenazeleri ise işlemlerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.