Mersin'de traktörden düşen kadın öldü
Mersin'de seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K. (31) yönetimindeki traktör, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken araçta yolcu olarak bulunan annesi Selda Kaya (51) düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)