Mersin’de uyuşturucu can aldı: Fenalık geçiren arkadaşını bırakıp gittiler

Mersin’de acı olay…

19 Mayıs 2026 günü saat 00.30 sıralarında Silifke Polis Merkezi’ne başvuran anne E.T., 20 yaşındaki oğlu Velican T.’nin kayıp olduğunu bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

Yapılan arama ve araştırmalar sonucunda Velican, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçederesi Mahallesi sınırları içinde ölü olarak bulundu.

Velican’ın, olay günü arkadaşları A.T.B. ve M.K. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

FENALAŞAN GENCİ ORMANLIK ALANDA BIRAKTILAR

Bunun üzerine iki şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Velican’ın fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını ve onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.