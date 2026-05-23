Mersin'de yakınına el salladığı sırada araba çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesi Mithat Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sabaha saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; eşiyle caddeye gelen Ergin Yılmaz, yolu kontrol ederken yakını olduğu ileri sürülen kişinin seslenmesi üzerine dönüp ona bakarak el salladı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Yılmaz, tanıdığıyla uzaktan selamlaşırken, yanındaki eşi yolun karşısına geçti.

Yılmaz'a yola adımını attığı sırada, Hasan S. yönetimindeki 33 BED 957 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yola savrulan Yılmaz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yılmaz, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.