Mersin'de Yörüklerin zorlu mesaisi başladı

Mersin genelinde yaklaşık 800 binden fazla keçi bulunduğu öğrenilirken, sıfır rakıma yaz, 2 bin rakım üzerindeki Toros Dağlarının eteklerine bahar gelmesiyle Yörükler göç etti.

Kentteki birçok Yörük; Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasında yaylalardaki yerlerine yerleşti.

Erdemli ilçesine bağlı Evdilek Yaylası'ndan Eğriçayır Yaylası'na kadar birçok Yörük, kendilerine ait sürüleri gün doğumu ile birlikte otlatmaya çıkarmaya başladı.

ZORLU YAŞAMALRI DİKKAT ÇEKİYOR

Gün boyu dağlarda hayvanlarını otlatanlar, bu yılki durumdan memnun olduklarını anlattı. Coğrafi şartlar nedeniyle en yoğun şekilde Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen keçilerden elde edilen ürünlerle geçimlerini sağlayan ailelerin zorlu yaşamları dikkat çekti.

"OTUMUZ GÜZEL, YEMYEŞİL ORTAM"

Erdemli ilçesine bağlı Kayacı Mahallesi'nde yaşayan, yazın ise Toroslar'da Evdilek Yaylası'nda hayvanlarını yetiştiren Yörüklerden Hasan Cücü, "Evdilek Yaylası'na çıkmışız. Yayla yapıyoruz, mal otlatıyoruz. Mesleğimiz çobanlık. Çoban geldik, çoban doğduk, çoban büyüdük, çobanlık yapıyoruz. Mersin'imiz, Türkiye'nin en fazla keçi üreten ilidir. Sütüyle, yoğurduyla, etiyle, besisiyle, Mersin'imiz en ileri olan bir ilimiz." dedi.

Kendisinin 250'ye yakın, bacanağının da 200 civarında hayvanı olduğunu anlatan Cücü, "Otlatıyoruz, güdüyoruz, sağıyoruz, sıkıyoruz. Sütümüz Konya Ereğli'ye gidiyor. Bu sene yağmurumuz çok güzel yağdı. Otumuz çok güzel, yemyeşil ortam. Kurban olduğum Allah herkese böyle sağlık sıhhat versin, şu yaylalarda yaşamayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

"HAYAT YENİDEN CANLANDI"

Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan Celal Çay ise, "Şu anda Toroslar'ın eteğindeyiz. Bu yıl bolca yağmur olduğu için, otlar çok fazla Toroslar'da. Hayvanlar yeteri kadar doyuyor, çobanlar çok mutlu.

Çok güzel bir doğa var. Geçtiğimiz birkaç yıl çok kuraktı. Kurak olması sebebiyle buraları böyle yeşil göremiyorduk.

Hatta buralarda hayat bitecek diyorduk ama bu yıl o biten hayat tekrar canlandı. Çok güzel bir ortam oluştu. Hayvanlar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Yaşam yeniden başladı Toroslar'da." diye konuştu.