Mersin'de yüzüne sprey sıkarak içinde 250 bin dolar bulunan çantayı çaldılar

Mersin'in Akdeniz ilçesinde daha önce görülmemiş gasp yönetimi...

Cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.

İÇİNDE 250 BİN DOLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şüpheliler, içerisinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin olayın ardından hızla kaçtığı görüldü.

"HANGİSİ HIRSIZ ANLAYAMADIM"

Olaya tanık olan esnaf Hayati Çimen, "Önümden 2 kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi.

O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım." dedi.