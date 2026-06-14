Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Sait Bolat Bulvarı üzerinde Adana istikametine seyreden F.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen 56 yaşındaki Yasin Özcan idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar, Ş.G.'nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan çekiciye de çarptı.

KURTARILAMADI

İki otomobil, bir minibüs ve bir çekicinin karıştığı zincirleme kazada, Yasin Özcan ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.