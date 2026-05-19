Mersin'deki saldırıda hayatını kaybeden tır şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin konuştuğu katliam...

Mersin'de yaşanan korkunç olayda 37 yaşındaki Metin Ö. isimli şahıs, Mersin'de dehşet saçtı.

1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.

Bununla kalmayan şahsın, eski eşini de katlettiği ortaya çıktı.

TIR ŞOFÖRÜNÜ DE VURDU

Olay yerinden beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selifoğlu'nu da vurarak öldürdü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Selifoğlu'nun cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törene Selifoğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çorum Cezaevi'nde bulunan oğlu da geniş güvenlik önlemleri altında babasının cenaze namazına katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selifoğlu'nun cenazesi Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Kaçış güzergahında güvenlik güçlerince takibe alınan şüphelinin, Karakütük Mahallesi Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenmiş, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile jandarma özel harekat ekiplerince etrafı sarılan Öztürk, tabancayla kendisini vurarak intihar etmişti.