Mersin'den çıkılan okul gezisinde zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Mersin'den gezi turuna çıkan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu dönüş yolunda Bursa'da yemek için mola verdi.

Yolculuğun devamında 20'ye yakın öğrencinin rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapılırken yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.