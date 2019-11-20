taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7073
Euro
6.3144
Altın
1478.55
Borsa
107638.89
Gram Altın
271.253
Bitcoin
46124.22

Mersinliler hacamata yöneldi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günde 25-30 hasta hacamat, kupa ve akapunktur yaptırmak için sıraya giriyor.

İHA | 20.11.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş
Mersinliler hacamata yöneldi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temmuz ayında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mersinliler, merkezde uygulanan akupunktur, kupa ve hacamat gibi geleneksel tedavi yöntemlerine büyük rağbet gösterirken, randevular iki hafta sonrasına verilebiliyor.

Günde yaklaşık 25-30 hasta, bu geleneksel tedavileri alıyor.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR BAŞVURUYOR

Tekrarlayan baş ve boyun ağrıları, migren, kronik hastalıklar, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji gibi hastalıkları olan kişiler; bu yöntemlerle tedavi ediliyor.

Mersinliler hacamata yöneldi

Mersinliler hacamata yöneldi ViDEO

AKUPUNKTUR

Akupunkturu, sadece yüz felci geçirenler değil, kilo verme esnasında diyete uyum ve sigara bırakma tedavi için yaptıranlar da oluyor. Öyle ki bu konuda çok fazla yüz güldürücü sonuçlar alınmış.

Mersinliler hacamata yöneldi

KUPA

Kupa işleminde ise tek kullanımlık, şeffaf, sert plastikten yapılmış, sibobu olan materyaller kullanılırken; işlem bölgesine uygun çap seçildikten sonra vakumlama yöntemiyle cilt altında bağ dokusu arasında birikmiş olan sıvılar yüzeye doğru çekiliyor.

Mersinliler hacamata yöneldi

HACAMAT

Ve son olarak hacamat uygulamasında bir nevi detoks işlemi yapılıyor. Halk arasında ‘kirli kan’ denilen metaller ve toksinler, hastaların başvurduğu bir yöntem olan hacamatla vücuttan uzaklaştırılıyor, Cildin üzerine çizik atılmasıyla yapılan bu yöntem, fazlasıyla ilgi görüyor.

Mersinliler hacamata yöneldi

YILDA İKİ KERE YAPILMASI ÖNERİLİYOR

Uzmanlar yılda iki kere hacamat yaptırılmasını öneriyor. Hatta hiçbir şikayeti olmayan hastaların bile genel iyilik halini korumak amacıyla, yılda iki kere ilkbahar ve sonbahar aylarında bu işlemi yaptırmaları isteniyor.

Mersinliler hacamata yöneldi

Tabipler Birliği hacamata karşı

Mersinliler hacamata yöneldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

129
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

48
2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı

119
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

47
İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

118
Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

71
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir