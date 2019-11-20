Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temmuz ayında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mersinliler, merkezde uygulanan akupunktur, kupa ve hacamat gibi geleneksel tedavi yöntemlerine büyük rağbet gösterirken, randevular iki hafta sonrasına verilebiliyor.

Günde yaklaşık 25-30 hasta, bu geleneksel tedavileri alıyor.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR BAŞVURUYOR

Tekrarlayan baş ve boyun ağrıları, migren, kronik hastalıklar, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji gibi hastalıkları olan kişiler; bu yöntemlerle tedavi ediliyor.

Mersinliler hacamata yöneldi ViDEO

AKUPUNKTUR

Akupunkturu, sadece yüz felci geçirenler değil, kilo verme esnasında diyete uyum ve sigara bırakma tedavi için yaptıranlar da oluyor. Öyle ki bu konuda çok fazla yüz güldürücü sonuçlar alınmış.

KUPA

Kupa işleminde ise tek kullanımlık, şeffaf, sert plastikten yapılmış, sibobu olan materyaller kullanılırken; işlem bölgesine uygun çap seçildikten sonra vakumlama yöntemiyle cilt altında bağ dokusu arasında birikmiş olan sıvılar yüzeye doğru çekiliyor.

HACAMAT

Ve son olarak hacamat uygulamasında bir nevi detoks işlemi yapılıyor. Halk arasında ‘kirli kan’ denilen metaller ve toksinler, hastaların başvurduğu bir yöntem olan hacamatla vücuttan uzaklaştırılıyor, Cildin üzerine çizik atılmasıyla yapılan bu yöntem, fazlasıyla ilgi görüyor.

YILDA İKİ KERE YAPILMASI ÖNERİLİYOR

Uzmanlar yılda iki kere hacamat yaptırılmasını öneriyor. Hatta hiçbir şikayeti olmayan hastaların bile genel iyilik halini korumak amacıyla, yılda iki kere ilkbahar ve sonbahar aylarında bu işlemi yaptırmaları isteniyor.

Tabipler Birliği hacamata karşı