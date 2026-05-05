Mert Başaran ve Oytun Erbaş, ‘miras’ konusunu tartıştı

Prof. Dr. Oytun Erbaş ile Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan “Bitirimler” programında bir araya geldi.

Oytun Erbaş, "Kendin kazan kendin ye" derken Mert Başaran ise "Bu sözlere katılmadığını" söyledi.

İkili arasındaki konuşma şu şekilde;

"BEN BEŞ KURUŞ BIRAKMAM"

Oytun Erbaş:

"Ben şunu diyorum. Kendin kazan, kendin ye. O nedenle çocuklarınıza beş kuruş bırakmayın diyorum. Onlar kazansın. Beş kuruş bırakmam."

Mert Başaran:

"Burada katılmıyorum sana. Niye burada şimdi katılmıyorum yine şey çıkacak, çıngar çıkacak ama. Şimdi abi hayat o kadar zor ki, devir o kadar zor ki..."

Oytun Erbaş:

"Baban bir şey bıraktı mı?"

Mert Başaran:

"Ya benimki bırakmadı, ondan sonra bu hale geldik işte."

Oytun Erbaş:

"Eee Mert Başaran oldun ama."

Mert Başaran:

"Mert Başaran olduk ama hayatımız hastalıklarla geçti. O kadar ilaç kullanıyoruz, deli diyorsun bir şey diyorsun laf ediyorsun bana o kadar..."

Oytun Erbaş:

"İşte sonuçta şurada oturuyor musun?"

Mert Başaran:

"Oturuyorum ama ilaçlarla oturuyorum ama. Tabii."

Oytun Erbaş:

"İki kolun, iki bacağın var mı senin?"

Mert Başaran:

"Var."

Oytun Erbaş:

"Tamam bitti."

"SEN NEDEN POPÜLERSİN"

Mert Başaran:

"Ama bir sürü travma, bir sürü travma kaldı."

Oytun Erbaş:

"Mert Başaran, bir sürü şu anda şey yok mu iktisatçı ya da parayla ilgilenen? Kimi dinliyorlar?"

Mert Başaran:

"Onları da dinliyorlar."

Oytun Erbaş:

"Valla seni dinliyorlar. En popüler sensin. Neden sen popülersin?"

Mert Başaran:

"Yaşadığımız travmalar..."

"FAZLASI SAPITTIRIR"

Oytun Erbaş:

"Çünkü damdan düşmüşsün. Damdan düşmüşsün, başına bela... Hatta hayatın akışı da böyle. Damdan düşeceksin, dizini yaralayacaksın, gözün bazen bilmem ne olacak. Hayatın akışı böyle."

Mert Başaran:

"Ya ama yok orada bence çocuklara bak, çok değil...

Orada şöyle bir orta yol bulalım mı yine hocam? Çok değil ama bir şey bırakalım yani hiçbir şey de bırakmadan çocuğu dımdızlak bırakmayalım yani.

Tamam bak şuna da karşıyım bu arada tüm kalbimle söylüyorum böyle Elon Musk'lar falan filan Bill Gates'ler ya da Koç'lar falan o kadar değil yani. O kadara gerçekten gerek yok. O da sapıttırır."