Mert Başaran: Zenginlik büyüdükçe boşanmalar artıyor

YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Vatandaşlar nasıl para biriktireceklerinin yollarını arıyor.

Birçok vatandaş, parasını nasıl cebinde tutacağı ve bu parayı nasıl yatırıma dönüştüreceği konusunda soru işaretleri taşıyor.

ENSONHABER GÜNDEM BELİRLİYOR

Aldığı konuklar ile sık sık gündemi belirleyen Ensonhaber YouTube kanalı, yine önemli bir isimle program yapıyor.

Tasarruf Uzmanı Mert Başaran, sıra dışı konularda vatandaşı bilgilendirmeyi sürdürüyor.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Konuşulmayı konuşan Mert Başaran, son programında yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başaran, insanların nankör olduğunu belirterek parayı bulanların çok daha çabuk boşandığını dile getirdi.

'ÇOK PARA MUTSUZLUK GETİRİR Mİ?'

"İnsanoğlu, var olanın nankörüdür" diyen Başaran, "Dolayısıyla olmayanı sürekli ister. Bugün 1 milyon doları olan, 5 milyon doları olanları görüp mutsuz oluyor. 5'i olan, 20 olmadığı için mutsuz oluyor. 50'si olan, 100'ü olmadığı için" ifadelerini kullandı.

Başaran, "Para büyüdükçe evlilikler, boşanmalar çok yürümüyor. Zenginlik arttıkça evlilik kalmıyor, mutluluk çok fazla kalmıyor. O kadar mutluluktan mı boşanıyor insan? Sanatçılara bakın. Şöhretli oldukça hangisinin evliliği devam ediyor?" dedi.

"ÇOK ZENGİNLİĞE GEREK YOK"

Sonuç olarak maddi gelirin arttığında mutlulukların o denli azaldığı varsayımında bulunan Başaran, "Çok fazla olasılık, çok fazla şey insanoğlunu mutsuz ediyor. Fakirlik çok mu daha iyi? Fakirlik mutluluk demek değildir. Fakirlik mutluluk getirmez. Ama çok zenginliğe gerek yok. Mühim olan yavaş yavaş yükselmek." diye konuştu.