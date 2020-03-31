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Mert Fırat: Mutlu olunca zaman çok hızlı geçiyor

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi |
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Mert Fırat: Mutlu olunca zaman çok hızlı geçiyor

Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, Eylül 2018’de evlenmişti. Geçen pazar sosyetik güzelin doğum günüydü. Mert Fırat, eşi için evlerine pasta siparişi verdi.

"MELEĞİN DOĞUM GÜNÜ"

Duygularını da şöyle dile getirdi: “İnsan mutlu olunca zaman o kadar çok hızlı geçiyor ki, anlamak mümkün değil. Böyle güzel kalpli bir meleğin doğum gününde ne dileyeceğime dikkat etmem lazım.”

33 yaşına basan İdil Fırat, Mert Fırat’ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına “Canım sevgilim, bir ömür mutluluğumuza” yazdı.

Mert Fırat: Mutlu olunca zaman çok hızlı geçiyor

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