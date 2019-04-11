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Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı

Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen ‘Suriyelilere dil eğitimi’ dersine konuk oldu ve öğrencilere zamirleri anlattı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 14:34..
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'daki Halk Eğitim Merkezlerinde, 52 bin Suriyeliye Türkçe kursları verilmeye başlandı.

Bu kapsamda İstanbul’daki Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi’nde Türkçe öğrenen Suriyelilere, Mert Fırat ziyaret gerçekleştirdi.

Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı

"EN BÜYÜK ENGEL DİL SORUNU"

Dersin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum.” dedi.

Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı VİDEO

Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı

Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı

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