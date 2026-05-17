Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş cezaevinde tanıştığı koğuş arkadaşının düğününe katıldı. Yandaş paylaşımında, "Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraber artık" ifadelerini kullandı.
Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanan ve 5 ay cezaevinde kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan tarihinde tahliye edilmişti.
Deneyimli oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi.
Mert Hakan, cezaevi sürecinde tanıştığı koğuş arkadaşının düğününe, tıpkı kendisi gibi o dönemde cezaevinde bulunan arkadaşları ile birlikte katıldı.
"EN KÖTÜ GÜNDE DE, EN İYİ GÜNDE DE BERABERİZ"
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Yandaş, "Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraber artık..." ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta masanın üzerindeki kağıtta yazan "C17" detayı ise gözlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş ve arkadaşları, cezaevinde "C17" koğuşunda kalıyordu.
