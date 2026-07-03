Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe'yle sözleşmesi 30 Haziran'da biten Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusuydu.

Yandaş, takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarına katılmıştı.

KARTAL KALSIN DEDİ

Oyuncunun kampta yer almasının sebebi; teknik direktör İsmail Kartal...

Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle görüştüğü ve Mert Hakan'ın takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Mert'le 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

CEZANIN DURUMUNA GÖRE YENİ SÖZLEŞME

Öte yandan bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertli hukukçular, Tahkim Kurulu'na kapsamlı bir itiraz dosyası sunmuştu.

Kurulun dosya üzerindeki incelemesi devam ederken Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun takımdaki aidiyeti ve saha içi liderliğinden memnun olduğu, bu nedenle cezanın seyrine göre masaya oturmak istediği öğrenildi.