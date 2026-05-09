Mert Hakan Yandaş, Konya'da takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak.

AZ TARAFTAR KARŞILADI

Sarı-lacivertli kafileyi, dün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı.

Taraftar, teknik heyete ve futbolculara çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti

MERT HAKAN YANDAŞ DA GELDİ

PFDK tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte şehre geldi.