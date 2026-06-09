Mert Yazıcıoğlu'ndan aşk paylaşımı! Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile poz verdi

Zeynep Artukmaç ile aşka yelken açan yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

TATİL POZU

Ünlü oyuncu, yaptığı yeni paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç'la tatile çıktı. Ünlü oyuncu, tatilden pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mert Yazıcıoğlu, sevgilisiyle de paylaşım yaptı. Pozlarını paylaşan çifte beğeni yağdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin 'Yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim' sözlerine; 'Teşekkür ederim' cevabını vererek yeni aşkını ilan etmişti. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, ilişkilerinin çok iyi gittiğini belirterek "Her şey yolunda, oldukça mutluyuz" demişti.