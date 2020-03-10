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Merve Boluğur bir erkekte çılgınlık arıyor

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından gelen soruları samimiyetle yanıtladı.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 09:42..
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Geçtiğimiz günlerde arabasında görüntülenen Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili sorulara cevap vermişti. Ünlü oyuncu"Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim" diye yanıt vermişti.

Boluğur bu açıklamasının ardından Instagram'dan soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin merak ettiği hemen hemen her soruya cevap vermeye çalışan güzel oyuncu, 'Evleneceğin insanda ne ararsın?' sorusuna beklentilerini sıraladı.

"AKLINA ESENİ YAPABİLECEK DURUMDASIN"

Merve Boluğur, "Kadını saran, sevme cesaretine sahip. Aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta, mutlu etmekten de mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim, pek tabi tutku şart" dedi.

32 yaşındaki Merve Boluğur 2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı.

Merve Boluğur bir erkekte çılgınlık arıyor

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