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Merve Boluğur: İnternet işlerini seviyorum

Murat Dalkılıç ile evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan oyuncu Merve Boluğur, PES oyununda iddialı olduğunu dile getirerek "Rakip varsa çıksın karşıma” dedi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 21:58..
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Oyuncu Merve Boluğur modacı arkadaşı Amor Garibovic ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

İnce eleyip sık dokuyan birisi olduğunu söyleyen Boluğur, “Takıntı derecesindeyim. İçime sinen bir projede rol almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE OYUN VERMEM"

Makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "İnternet işlerini seviyorum. Benzeri çalışmalar içinde olmak istiyorum" dedi.

Yeni yıla PES (Pro Evolution Soccer) oynayarak girdiğini söyleyen Boluğur, “İddialıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma” ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur: İnternet işlerini seviyorum

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