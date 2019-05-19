Merve Boluğur tehdit edildi

Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur telefonuna gelen bir mesajla sarsıldı. Telefonuna mesaj atan kişi ise Boluğur'un müstehcen fotoğraflarının olduğunu iddia etti ve oyuncudan para istedi.

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA YAYARIM' 'TEHDİDİ

Mesaj atan kişi Boluğur'a "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım." diyerek tehdit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE BAŞVURDU

Boluğur, bugün bu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

Yarım saat savcıyla görüşen ünlü oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.