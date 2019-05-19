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Merve Boluğur tehdit edildi

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün telefonuna gelen mesajla adeta şoke oldu. Mesajı gönderen kişi, Boluğur'a ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi | 19.05.2019 - 15:51..
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Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur telefonuna gelen bir mesajla sarsıldı. Telefonuna mesaj atan kişi ise Boluğur'un müstehcen fotoğraflarının olduğunu iddia etti ve oyuncudan para istedi.

Merve Boluğur tehdit edildi

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA YAYARIM' 'TEHDİDİ

Mesaj atan kişi Boluğur'a "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım." diyerek tehdit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

Merve Boluğur tehdit edildi

İSTANBUL ADLİYESİ'NE BAŞVURDU

Boluğur, bugün bu kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

Yarım saat savcıyla görüşen ünlü oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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