Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin'i sildi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, 9 Haziran'da nikah masasına oturdu. Murat Dalkılıç düğüne, sevgilisi Hande Erçel ile katıldı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFI DOSTLUĞU BİTİRDİ

Yağmur Tanrısevsin'in Hande Erçel ile verdiği poz, Merve Boluğur ile dostluğunu bitirdi.

TAKİP YOK

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Boluğur ve Tanrısevsin, sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı.

ANLAŞMALI OALRAK BOŞANMIŞLARDI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile 2015 yılında nikah masasına oturmuş, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.