Merve Dinçel Kavurat: Şampiyon olmaya çok alıştım

Münih'teki BMW Park'ta devam eden şampiyonada sabah seansında tatamiye çıkan Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

Organizasyonun bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, Azerbaycan’dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalyan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Kavurat finalde, Bulgar Karabebela’yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

"ŞAMPİYON OLMAYA ÇOK ALIŞTIM"

Merve, final maçından sonra duygularını "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım." sözleriyle ifade etti.

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU DA MERVE'YE YAKIŞACAK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise Merve ile gurur duyduklarını vurgulayarak "Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu ünvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Almanya'da bugün 3 kez İstiklal Marşımız okunacak bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.