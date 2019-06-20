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Merve Özbey: Ben hayırsız evlat değilim

Şarkıcı Merve Özbey, kendisini hayırsızlıkla suçlayanlara ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 06:56..
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GGG

Merve Özbey, hakkında ortaya atılan 'hayırsız evlat' iddialarına yanıt verdi.

Bir süredir, babasının hastalığı nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini anlatan Özbey, Instagram sayfasında kısa bir açıklama yayınladı:

"VİCDAN KÖRÜ OLMAK"

"Bu zamana kadar işimi iyi yapmaktan başka bir kaygım olmadı. Olduysa bir kaygım, -olur ya insanız- haddimi aşmaktır. Vicdan körü olmaktır. Bu açıklama da kulağıma gelen, vicdanımla ilgili asılsız 'dedikodular' yüzünden zorunlu oldu...

Uzunca bir süredir babamın hastalığıyla ilgili ailece zor bir süreçten geçmekteyiz. Son günlerde bu süreç biraz daha zorlaştı bizim için. Bunca zorlukla, yüreğimizde kaygıyla, bir hastalıkla uğraşırken tek beklentimiz; biraz saygı. Bolca dua... Ne anacığımın, ne babacığımın kimselere ihtiyacı yok çok şükür. Olursa benim onlara ihtiyacım olur, aldıkları nefes bile yeter... 0 nefes tükenmesin diye de varımı yoğumu ortaya koyarım. Hiç düşünmeden!

"TANINIR OLMANIN BEDELİ"

Tanınır olmanın bedelinin bu kadar acıtıcı olduğunu da böylece deneyimlemiş oldum... Bilinsin isterim ki, sohbetinizi keyiflendirmek adına benden size 'hayırsız evlat' hikayesi çıkmaz... Ezcümle, yaşadığımız sürece biraz saygı, bolca dua... Bu süreçte yanımızda olan değerli doktorlarımız Prof.Dr Feyza Kayalı Prof Dr. Erdal Karagülle Prof. Dr Cağatay Öztürk Op. Dr Engin Çalık sevgi ve minnetle..."

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