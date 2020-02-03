taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9844
Euro
6.6352
Altın
1579.81
Borsa
119140.08
Gram Altın
304.119
Bitcoin
56216.74

Merve Özbey'in kına gecesi

Merve Özbey düğün öncesinde dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

ÜNLÜ ARKADAŞLARI YANINDAYDI

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasındaydı.

Bütün geleneklere uyan Merve Özbey önce davul zurna eşliğinde göbek attı daha sonra eline kına yaktı. Ece Seçkin ve İrem Derici de oryantal eşliğinde hünerlerini sergiledi.

"EN ÖZEL KADIN"

İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz. Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.

Merve Özbey'in kına gecesi

DEMET BİLEZİK TAKTI

Merve Özbey'in kına gecesine katılan Demet Akalın, ünlü şarkıcıya bilezik hediye etti.

Gecede sahne alan Serdar Ortaç şarkılarıyla konukları eğlendirdi.

Merve Özbey'in kına gecesi

Merve Özbey'in kına gecesi

Merve Özbey'in kına gecesi

İlginizi Çekebilir
Hande Soral: Eşimle iyi oyun arkadaşıyız
Hande Soral ve İsmail Demirci evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Mustafa Sanda, pişman değilim
Mustafa Sandal, “Beni Ağlatma” kitabının imza gününde hayranlarıyla buluştu.
Işın Karaca, sevgilisiyle ilk kez el ele
Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi.
Birkan Sokullu aşkını itiraf etti
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, 6 aylık ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2112
İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

400
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

70
Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

18
Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti

35
Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

Malatya'da hasarlı bina yıkım işlemi sırasında çöktü

7
Hayatını kaybeden astsubay Karabük’te defnedildi

Hayatını kaybeden astsubay Karabük’te defnedildi

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir