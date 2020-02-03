Merve Özbey'in kına gecesi

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan Merve Özbey, yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen kına gecesine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

ÜNLÜ ARKADAŞLARI YANINDAYDI

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasındaydı.

Bütün geleneklere uyan Merve Özbey önce davul zurna eşliğinde göbek attı daha sonra eline kına yaktı. Ece Seçkin ve İrem Derici de oryantal eşliğinde hünerlerini sergiledi.

"EN ÖZEL KADIN"

İrem Derici kına gecesinden bir kareyi, "Nasıl güzelsiniz. Allah size ömür boyu mutluluk versin. Merve benim hayatıma giren en özel kadındır. Ahiretliğim deriz birbirimize" notuyla paylaştı.

DEMET BİLEZİK TAKTI

Merve Özbey'in kına gecesine katılan Demet Akalın, ünlü şarkıcıya bilezik hediye etti.

Gecede sahne alan Serdar Ortaç şarkılarıyla konukları eğlendirdi.