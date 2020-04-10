Merve Şarapçıoğlu, Celil Nalçakan’a ilan-ı aşk etti

Oyuncu Berk Oktay’ın mahrem görüntülerini sosyal medyada yaymakla suçlanan ve 6 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram’daki paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Instagram’ın ‘Story’ kısmında takipçilerinden kendisine soru sormalarını isteyen Şarapçıoğlu, “Kalbin dolu mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan’ı etiketledi.

SİLDİ

Ancak, takipçilerinin “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun” yorumları üzerine paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.

Merve Şarapçıoğlu’nun, kendisinden 10 yaş büyük oyuncu Celil Nalçakan’a olan aşkının karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.

"DAHA BOŞANMADIM"

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay’ın 2 yıl devam eden boşanma davası, geçtiğimiz şubat ayında sonuçlandı. Ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soran takipçisine “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi.” yanıtını verdi.