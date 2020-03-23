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Merve Terim Çetin bela okudu

Babasının koronavirüse yakalandığını öğrenen Merve Terim Çetin, tepkisini sert ifadelerle gösterdi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 22:34..
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Merve Terim Çetin bela okudu

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de teste girdi.

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Merve Terim Çetin Twitter'dan ateş püskürdü.

Fatih Terim'in kızı, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun!" diye yazdı.

Terim'in diğer kızı Buse Terim Bahçekapılı ise, yaptığı açıklamada "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerini kullandı.

Merve Terim Çetin bela okudu

Merve Terim Çetin bela okudu

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