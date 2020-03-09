Meryem Uzerli: Kızımı yalnız büyüttüm

Kariyerinin zirvesinde tükenmişlik sendromuna yakalandıktan sonra büyük bir çöküş yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı etkinlikte özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

İşte Uzerli'nin açıklamalarından ara başlıklar:

"HEPİMİZ İNSANIZ"

Kadınların her yerde erkeklerden bir adım geride olmasından çok rahatsız olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Her zaman hemcinslerimin projelerini destekliyorum. Maalesef kadınlar cinsiyet olarak geride bırakılıyor. Aynı işi yapıyoruz ama erkekler daha çok para kazanıyor. Sadece Türkiye'de böyle değil, tüm dünyada böyle. Hepimiz insanız. Aynı doğduk ve aynı yere gideceğiz. Hepimizin sorumluluğu var." şeklinde konuştu.

"DİKKAT EDİYORUM"

Yoğun tempoda çalıştığını ve bol bol seyahat ettiğini belirten Uzerli, "Bazen korku da hasta yapabiliyor. Ben koronavirüsünden korkmuyorum. Tedbirimi alıyorum. Bol bol ellerimi yıkıyorum, dikkat ediyorum." dedi.

Meryem Uzerli, "Ben yalnızım. Özel hayatım güzel gidiyor ve şikayetçi değilim. Kızım Lara sürekli kardeş istiyor. Allah bana nasip ederse sağlıklı çocuklarım olsun isterim." ifadelerini kullandı.

"BAĞLANTIMIZ YOK"

"Siz de çalışan bir annesiniz. Kızınızı tek mi büyütüyorsunuz? Kızınızın babası Can Ateş size destek oluyor mu? Kızınız size babasını soruyor mu?" sorusuna güzel oyuncu, "Bizim onunla bir bağlantımız yok. Hayat bazen böyle oluyor. Ben zaten tanımıyorum. Çocuğumu beraber büyütseydim farklı tanırdım. Bizim bağlantımız yok." yanıtını verdi.