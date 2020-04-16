Mescid-i Aksa, Ramazan ayında ibadete açılmayacak

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'nde yapılan yazılı açıklamada, "Konsey, koronavirüs salgını durumunu göz önüne alarak, mübarek Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında da ibadete açılmamasına karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına vurgu yapıldı.

İLK KEZ KAPALI OLACAK

Mescid-i Aksa, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmış, bunun üzerine Aksa ilk kez ibadete kapatılmıştı.

DOĞU KUDÜS'TE 81 KİŞİDE KORONA ÇIKTI

Mescid-i Aksa, İsrail güçlerince çeşitli bahanelerle zaman zaman ibadete kapatılıyor. Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 81 kişide koronavirüs tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 140 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 bin 591.