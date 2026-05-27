Mescid-i Aksa’da bayram namazı: 140 bin Müslüman aynı safta buluştu

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir akın gerçekleşti. Filistinliler ve farklı bölgelerden gelen Müslümanlar, İsrail’in kısıtlamaları altında kutsal mekânda saf tuttu.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 140 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa’da birlikte kıldı.

TEKBİRLERLE BAYRAM COŞKUSU

Cemaat, bayram namazı sırasında ve sonrasında tekbir getirerek dualar etti. Manevi atmosferin yoğun olduğu avluda binlerce kişi aynı anda saf tutarken, bayramın birlik ve dayanışma ruhu hissedildi.

Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşarak kutsal mekândan ayrıldı.

MEZARLIK ZİYARETLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayram namazının ardından bazı Müslümanların Doğu Kudüs çevresindeki mezarlıkları ziyaret ederek yakınları için dua ettiği öğrenildi. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

İŞGAL GÖLGESİNDE BAYRAM

Mescid-i Aksa’da kılınan bayram namazı, bölgede süregelen kısıtlamaların gölgesinde gerçekleşti. Buna rağmen on binlerce Müslüman, kutsal mekânda bir araya gelerek Kurban Bayramı’nı idrak etti.