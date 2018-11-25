Mescit ve kiliseli kale ziyarete açılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan, savunma yapılarının yanı sıra mescit ve kilisesiyle dikkati çeken Kadıkalesi, kazı ve hazırlanan proje kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.

KAZILAR YAPILIYOR

İlçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan ve antik ismi Anaia olan Kadıkalesi'nde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığında yürütülen kazılarda bölgenin prehistorik çağdan ortaçağa kadar höyük olarak kullanıldığı belirlendi.

BİZANS DÖNEMİNDE YAPILDI

Bizans döneminde yapılan kalenin uzun bir dönem akropol olarak kullanıldığı ve 5. yüzyılda inşa edilen kilisesinin ise 13'üncü yüzyılda psikoposluk olarak hizmet verdiği ortaya çıktı.

UZUN SÜRE KULLANILMADI

1413 yılında Osmanlılara geçtikten sonra uzun bir dönem kullanılmayan kale, 1. Dünya Savaşı'nda siper olarak yeniden değerlendirildi. Bu süreçte askerlerin kullanımı için mescit yaptırılan kale, böylelikle yan yana iki ibadethaneyi bünyesinde barındırır hale geldi.

ZİYARETE AÇILACAK

1. Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı önemli savunmaların yapıldığı kalede çok katmanlı olarak devam eden kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan yapı ve eserlerin ziyarete açılması için proje başlatıldı.